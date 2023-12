Inter-Lecce 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Lecce 2-0 porta la squadra di Inzaghi a passare un bel Natale in testa alla classifica con quattro punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Ma dalla partita di ieri sono altri i dati statistici che emergono.

QUATTRO – Le vittorie consecutive in casa in Serie A per l’Inter senza subire gol, striscia iniziata il 29 ottobre con l’1-0 alla Roma. Per trovare una striscia migliore bisogna risalire alle sei di fila dal 2-0 al Cagliari del 29 settembre 2018 all’1-0 al Napoli del 26 dicembre dello stesso anno.

NOVE – Le partite in casa giocate da Marko Arnautovic, contando anche quelle della stagione 2009-2010. L’attaccante austriaco non è ancora riuscito a segnare il primo gol (l’unico in nerazzurro l’ha firmato a Lisbona contro il Benfica), ma ieri ha fornito il secondo assist dopo quello a Lautaro Martinez alla prima giornata col Monza.

DIECI – Le vittorie consecutive negli Inter-Lecce giocati al Meazza. La serie è iniziata il 4 novembre 2001, con un 2-0 a quasi un anno di distanza dall’unico successo salentino (0-1 il 12 novembre 2000). Sono appena tre i gol subiti, tutti curiosamente per un momentaneo 0-1 poi ribaltato, contro ventiquattro segnati.

UNDICI – Le vittorie consecutive nelle partite in cui Lautaro Martinez non ha giocato. Sembra un dato assurdo, di certo non si può dire che l’Inter giochi meglio senza di lui, ma c’è questa grande particolarità: senza il Toro è arrivata una lunga striscia di vittorie, tutte quelle dalla stagione 2019-2020 in poi più un 1-3 al Frosinone del 14 aprile 2019. L’ultimo mancato successo senza averlo in campo è uno 0-0 con l’Atalanta del 7 aprile 2019.

OTTANTANOVE – Le partite consecutive giocate da Lautaro Martinez con l’Inter prima di saltare quella di ieri contro il Lecce. L’ultima che aveva saltato era del 9 aprile 2022, un 2-0 contro il Verona. Lì era indisponibile perché squalificato.