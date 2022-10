Inter, le trasferte in campionato finora non sorridono: prossimo step chiaro

L’Inter dopo aver battuto la Salernitana a San Siro si appresta a sfidare la Fiorentina allo stadio ‘Artemio Franchi’. Una trasferta mai semplice per i nerazzurri (vedi articolo) che stanno incontrando più di un problema lontano dalle mura amiche. Finora infatti le vittorie fuori casa sono solo due. L’obiettivo è invertire la tendenza

INVERTIRE LA TENDENZA – L’Inter si prepara alla trasferta di Firenze probabilmente con un Romelu Lukaku in più (QUI le ultime) e con l’umore alto dopo la vittoria con la Salernitana a San Siro. La squadra di Simone Inzaghi finora fuori casa non si è comportata benissimo tant’è che in dieci giornate ha ottenuto solo due vittorie: contro il Lecce alla prima giornata e contro il Sassuolo alla nona. Per il resto solo sconfitte, peraltro pesanti e con molti gol incassati. Dopo aver ritrovato fiducia, solidità e risultati l’Inter adesso deve puntare a invertire la tendenza fuori casa. In tal senso le prestazioni contro Sassuolo e soprattutto Barcellona, entrambe in trasferta, fanno ben sperare. Ora arriva l’Artemio Franchi, stadio mai semplice da affrontare ma la forza di una squadra passa anche da questi step.