Inter, le strategie di mercato sono chiare e definite – SM

L’Inter lavora alla prossima stagione programmando al meglio alcuni colpi di mercato. Le strategie, anche come racconta SportMediaset, sono chiare e ben definite. Ecco tutti i dettagli.

MERCATO – L’Inter non farà follie. E’ questo il mantra che dirigenza e società seguiranno. Come riporta SportMediaset l’Inter proverà a chiudere a Mkhitaryan e Dybala e fare altrettanto per Bremer e Asllani. Ma oltre a questo ci sarà da lavorare anche in uscita completando le operazioni giuste per incassare e reinvestire. L’obiettivo è quello di chiudere in attivo con 60 milioni di tetto da raggiungere (milione più milione meno). Tanto lavoro, vero, ma sarà un’estate lunga e con il campionato che da metà agosto irromperà di prepotenza.

Fonte: SportMediaset