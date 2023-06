Inter, le statistiche della Serie A 2022/23: Lautaro Martinez presenza costante

L’Inter chiude la Serie A 2022/23 al terzo posto, con 72 punti. In questo articolo vediamo le statistiche dei giocatori in questo campionato. Con Lautaro Martinez sugli scudi, da ogni punto di vista.

BENE MA NON BENISSIMO – Con l’1-0 esterno di Torino, l’Inter chiude la Serie A 2022/23 classificandosi al terzo posto. E blindando la qualificazione alla prossima Champions League. Arrivandoci però con decisamente più difficoltà del previsto. E per certi versi sorprendentemente, considerando che i nerazzurri chiudono il campionato con 12 sconfitte complessive (quasi 1 ogni 3 gare). Tuttavia questo offre più segnali sugli avversari che sugli uomini di Simone Inzaghi. Che comunque sono la squadra che ottiene più vittorie (23) dopo il Napoli Campione d’Italia (28). L’Inter è poi il secondo miglior attacco della Serie A 2022/23, con 71 gol fatti. Vediamo ora nel dettaglio le statistiche dei singoli giocatori.

Inter, gli stakanovisti della Serie A 2022/23

BLOCCO GRANITICO – C’è un solo giocatore che ha giocato tutte le partite di Serie A dell’Inter quest’anno. E quel giocatore è Lautaro Martinez, uomo copertina di questa stagione, per tanti motivi. 38 presenze su 38 per il Toro, come già aveva fatto nella stagione dello Scudetto. Segue un altro simbolo di questa Inter, Nicolò Barella: per lui 35 presenze in questo campionato, ma più minuti in campo rispetto all’attaccante argentino (2.623′ contro 2.573′) e a tutti gli altri compagni. Sull’ultimo gradino del podio troviamo poi Denzel Dumfries. 34 presenze per lui che, dopo l’infortunio di Milan Skriniar non è più protagonista della staffetta con Matteo Darmian e si vede costretto a giocarle tutte. Ecco la lista completa delle presenze dei nerazzurri in questa Serie A:

Lautaro Martinez (38), Barella (35), Dumfries (34), Calhanoglu, Dimarco, Dzeko (33), Gosens (32), Acerbi, Darmian, Mkhitaryan (31), Bastoni (29), Brozovic (28), de Vrij (27), Correa (26), Lukaku (25), Onana (24), Skriniar (21), Asllani (20), Gagliardini (18), Bellanova (18), D’Ambrosio (15), Handanovic (14), Carboni (5), Zanotti (2), Cordaz (1)

Lautaro Martinez sempre più goleador

TUTTI I GOL – Spostandoci sulla statistica dei gol, anche qui il protagonista non cambia. Lautaro Martinez replica la stagione scorsa, timbrando altre 21 reti in campionato. I tifosi dell’Inter ne ricorderanno più facilmente altre in questa stagione, considerando le primizie contro il Milan (in Supercoppa Italiana e Champions League) e la Fiorentina (in finale di Coppa Italia). Tuttavia è l’ennesima conferma di come il numero 10 sia un attaccante completo, che in questa stagione ha compiuto un deciso passo in avanti anche dal punto di vista della leadership. Dietro il Toro si posizionano poi Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Il belga, pur saltando oltre tre mesi di campionato, riesce a chiudere in doppia cifra, segnando esattamente 10 gol. Il bosniaco si ferma invece a 9, complici anche oltre tre mesi e mezzo di astinenza. Qui la classifica completa dei marcatori dell’Inter nella Serie A 2022/23:

Lautaro Martinez (21), Lukaku (10), Dzeko (9), Barella (6), Dimarco (4), Brozovic, Calhanoglu, Correa, Gosens, Mkhitaryan (3), Darmian, de Vrij, Dumfries (1)

Esaltazione del collettivo

TUTTI GLI ASSIST – Molto singolari sono poi le statistiche sugli assist. Perché, nella Serie A 2022/23, l’Inter non ha un principale assistman. Bensì quattro. E anche qui ritroviamo Lautaro Martinez (che a livello stagionale chiude in doppia cifra di gol e assist). Il Toro chiude la Serie A 2022/23 a quota 6 assist, esattamente come Barella, Calhanoglu e Lukaku. Un dato che dice tanto di come l’Inter di Inzaghi punti su un gioco corale, con tutti i giocatori pronti a rivestire il doppio ruolo di supporter e finalizzatori. Qui la graduatoria completa degli assist nerazzurri nella Serie A appena conclusa:

Barella, Calhanoglu, Lautaro Martinez, Lukaku (6), Brozovic (5), Dimarco, Dumfries (4), Dzeko (3), Acerbi, Bastoni, D’Ambrosio, Darmian, Mkhitaryan (2), Correa (1)