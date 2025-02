Inter, le due sfide con la Fiorentina sono una situazione inusuale

Le due partite tra Inter e Fiorentina nell’arco di cinque giorni creano una situazione talmente inusuale da diventare unica. Che porta a complessità specifiche.

IN CINQUE GIORNI – Inter-Fiorentina in questa stagione sarà un confronto particolare. Se infatti è normale affrontare due volte a stagione la stessa squadra, è inusuale che succeda nell’arco di cinque giorni. Per di più senza che nessuno dei due match sia legato a qualche coppa. Una situazione che i nerazzurri e i viola si troveranno a dover gestire da giovedì a lunedì. Prima Fiorentina-Inter, poi Inter-Fiorentina. Andata e ritorno di Serie A. Un incrocio che diventa unico.

STUDIO SPECIFICO – Mai come stavolta infatti le due squadre potranno studiarsi e prepararsi per l’incrocio successivo. Quello che succederà giovedì fornirà nuove basi per i giorni di lavoro prima del ritorno. Facendo arrivare i giocatori alla sfida di lunedì con una preparazione specifica, unica, mai vista. Con un’ulteriore carta da giocare per Palladino: i cambi di formazione.

CAMBI IN CAMPO – Per la sfida di andata, per così dire, infatti Inter e Fiorentina saranno limitate a schierare i giocatori disponibili ai tempi della prima partita. Vale a dire senza gli acquisti di gennaio. E se per i nerazzurri questo si limita al solo Zalewski, per Palladino la situazione è ben diversa. Il che lo costringerà ad avere una formazione ridotta all’osso giovedi, ma fornirà molte possibili variazioni per il ritorno di lunedì. Che sommate allo studio specifico creeranno una sfida del tutto unica. A cui l’Inter dovrà prepararsi con un approccio mai visto prima.