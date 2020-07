Conte sceglie in 2 modi: Inter e le 6 alternative in difesa. E Kumbulla?

Conte ha ruotato in molte occasioni la difesa titolare in questa stagione, sia per alcune prestazioni deludenti dei singoli sia per la necessità di variare visti i tanti impegni. L’arrivo di Marash Kumbulla all’Inter potrebbe garantire un ulteriore innesto importante nelle rotazioni

I 6 DIETRO E LE SCELTE DI CONTE – A inizio stagione, si pensava che Skriniar-de Vrij-Godin sarebbe stato il trio inamovibile in difesa per l’Inter. In realtà, i tantissimi impegni del post-lockdown, ma anche il calo dello slovacco e dell’ex Atletico Madrid ha portato a maggiori rotazioni. Bastoni ha trovato sempre più spazio per la capacità di impostare bene, mentre D’Ambrosio ha rappresentato un’alternativa importante contro avversari brevilinei. Al contrario, Conte nell’ultimo periodo ha rispolverato anche Ranocchia contro punte molto alte come Favilli e Petagna. Necessità e rotazioni, in attesa della trattativa per Kumbulla. Il calciatore del Verona potrebbe essere impostato sia da vice-de Vrij che ai lati dando nuove alternative al reparto.