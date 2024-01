Inter-Lazio primo vero test: trofeo da conquistare da favorita

La Supercoppa Italiana per l’Inter inizia dalla sfida con la Lazio. E questo trofeo non è banale: per i nerazzurri c’è la pressione di dover vincere da favoriti.

PRIMO TROFEO – Inter-Lazio è l’esordio degli uomini di Inzaghi nella Supercoppa Italiana. Che è il primo trofeo in palio questa stagione. E quindi porta per i nerazzurri il primo vero test di questa stagione. Infatti per l’Inter questo è il momento di interpretare davvero il ruolo della favorita.

SQUADRA FAVORITA – L’Inter ha affrontato la ultime due edizioni della Supercoppa contro Juventus e Milan. Due partite equilibrate, senza un vero favorito. In questa stagione invece la Supercoppa vede in lizza per la vittoria Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio. E anche qui, coi risultati della scorsa stagione ci sarebbe equilibrio nei pronostici. Ma a gennaio 2024 c’è invece una favorita assoluta: l’Inter. La prima metà di stagione dei nerazzurri li mette un gradino sopra questi avversari. Portando quindi la squadra a vivere questa coppa con una pressione unica.

DIMOSTRARE DI SAPER VINCERE – L’Inter, in sostanza, deve vincere. O meglio, ha solo da perdere da questa Supercoppa. Se vince fa solo il suo. Se perde si apre una crepa. Perché l’Inter di Inzaghi ha addosso un’aura di sfiducia generale. Tutti pensano che si scioglierà. Che non sa reggere la pressione di dover vincere. La Supercoppa è un primo momento in cui dimostrare invece di saper vivere il ruolo di favorita. E quindi i nerazzurri la vivranno con una pressione unica.