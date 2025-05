Inter-Lazio, ultimi minuti da brivido: tutto si decide nel finale!

L’Inter affronterà la Lazio nel prossimo turno di campionato. Entrambe le squadre hanno dei punti di forza che sicuramente sfrutteranno per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi.

SIMILITUDINI – L’Inter, nonostante il punto di svantaggio rispetto al Napoli, che guida da sola la classifica di Serie A, è ancora in corsa per lo scudetto. Domenica prossima, alle ore 20.45, i nerazzurri affronteranno la Lazio di Marco Baroni. È una sfida delicata che si presenta alla giornata numero 37, la penultima, dove i campioni d’Italia vogliono ancora affermarsi come tali mentre i biancocelesti lotterà fino alla fine per ottenere un posto in Champions League. Per quanto riguarda i match giocati in casa, i nerazzurri hanno un buon ruolino di marcia, con ben 13 vittorie su 18 disputate. Nelle ultime 5 gare in casa l’Inter ne ha vinte 4 e persa 1, quest’ultima contro la nemesi dei biancocelesti, la Roma. La squadra di Baroni in casa, all’Olimpico, fa molta fatica a portare a casa il risultato. Fuori casa invece la squadra si trasforma, tanto da aver collezionato 11 vittorie su 18, di cui 4 nelle ultime 5 partite.

L’Inter e la Lazio si giocano molto nel prossimo match

FINALE ROVENTE – L’Inter per tenere vive le speranze scudetto deve necessariamente vincere contro la Lazio. Simone Inzaghi potrà contare su di una rosa quasi al completo. Sicuramente l’allenatore piacentino adotterà qualche rotazione rispetto all’ultima gara contro il Torino, per cui vedremo necessariamente qualche titolare in più vista la posta in palio. Le prestazioni in casa e fuori casa delle due squadre si equivalgono come anche un dato statistico relativo ai gol. L’Inter in tutta la stagione ha segnato il maggior numero delle sue reti tra il 41′ e il 61′, ovvero il 36%. La Lazio ha una statistica molto simile ma ne ha un’altra che potrebbe essere letale per l’Inter. I biancocelesti tra il minuto 81 e il 90′ hanno segnato il 27% delle sue reti. I nerazzurri invece tra l’81’ e 90′ hanno subito il 33% dei gol. I minuti finali saranno decisivi.