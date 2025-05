Inter-Lazio, Inzaghi si prepara a (ri)affrontare il passato: terza volta in stagione!

Simone Inzaghi torna a fare i conti col proprio passato in occasione di Inter-Lazio di domenica. Sarà la terza volta in stagione che l’allenatore piacentino dovrà sfidare la sua ex squadra. Ecco com’è andata nei due precedenti.

IL PASSATO BUSSA – Non importa che ci siano ancora dei conti in sospeso o che tutto si sia risolto nel migliore dei modi, il passato – prima o poi – torna sempre a bussare alla porta. E domenica Simone Inzaghi dovrà aprirla per la terza volta in stagione, facendo accomodare la sua ex Lazio nelle mura del castello di San Siro. L’Inter trova un’ospite non particolarmente gradito a questo punto del campionato, considerando i delicati intrecci della trentasettesima giornata di Serie A che vedono tutto ancora aperto sul fronte Europa. Poco male, però, perché anche i nerazzurri hanno una forte motivazione che li spinge a giocare al massimo delle proprie energie: restare col fiato sul collo del Napoli, sperando in un altro passo falso della squadra di Antonio Conte, che ha un “solo” punto di vantaggio per lo scudetto.

Inter-Lazio, Inzaghi non ha più paura del passato: ultimi precedenti a favore!

CORSI E RICORSI STORICI – Dopo praticamente quasi tutta una carriera con la Lazio, tra calcio giocato e panchine (prima nelle Giovanili, poi in Primavera e, infine, quattro anni in Prima Squadra), Simone Inzaghi non può che provare un misto di emozioni nello sfidare quei colori. Ormai, però, di acqua sotto i ponti ne è passata e l’allenatore può dire di aver coltivato un vero e proprio nuovo amore in quattro anni a Milano. La posta in palio in questa penultima giornata di Serie A è troppo alta, e il ‘Demone di Piacenza’ non si lascerà distrarre dal passato, come accaduto negli altri due incroci avvenuti nel corso della stagione.

PRECEDENTI – Gli ultimi due precedenti, infatti, giocano a favore dei nerazzurri. L’andata in campionato, che risale al 16 dicembre 2024, quando i nerazzurri hanno sovrastato in maniera devastante i biancocelesti per 6-0 all’Olimpico di Roma. Poi lo scontro in Coppa Italia per i quarti di finale dello scorso 25 febbraio, con Inter-Lazio che terminò 2-0 in favore dei milanesi. Domenica, alle ore 20.45, si rinnova la sfida, con la squadra di Marco Baroni che arriverà a San Siro col dente avvelenato, tenendo conto degli ultimi risultati sopra menzionati.