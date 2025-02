Inter-Lazio, Inzaghi non fa a meno di un suo titolare: elemento imprescindibile!

L’Inter si prepara ad affrontare la Lazio domani a San Siro. Numerosi i cambi negli undici titolari per Simone Inzaghi. Un giocatore fondamentale partirà dall’inizio ancora una volta.

UNICO – L’Inter è pronta ad affrontare in casa la Lazio in Coppa Italia. Molti sono i cambi nella formazione nerazzurra, mentre altri giocatori sono costretti agli straordinari come Federico Dimarco. C’è un altro giocatore, unico nel suo genere e fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi, che partirà ancora una volta dal 1′:Henrikh Mkhitaryan. L’armeno, causa una forma non ottimale di Davide Frattesi, farà il suo esordio in Coppa Italia contro la Lazio. Completerà il centrocampo insieme a Piotr Zielinski e Kristjan Asllani. Probabilmente l’acquisto migliore della società a 0 insieme a Marcus Thuram e Hakan Çalhanoğlu. Bisogna però sottolineare che quella del 24/25 è la prima stagione che Mkhitaryan sta vivendo sotto tono rispetto alle sue potenzialità e doti tecniche. Nonostante ciò, per Inzaghi rimane un elemento imprescindibile nella formazione nerazzurra.

Inter-Lazio, Inzaghi non si priva di Mkhitaryan: ancora una volta da titolare

NUMERI IMPORTANTI – L’Inter ha creato insieme a Nicolo Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan uno dei centrocampi più forti d’Europa. I tre si completano. Il turco gioca da player (tra i migliori in Europa), l’italiano è un ‘tuttocampista’ e Mkhitaryan fa da raccordo tra attacco e difesa. L’armeno è dotato di un senso della posizione straordinario che va di pari passo ad un’ottima visione di gioco. Provvisto di una corsa importante, riesce a tenere alto il livello per tutti e 90 i minuti. È un classe ’89, e nonostante l’età (36 anni) ha la fiducia incondizionata di Inzaghi. Numeri alla mano, in campionato Mkhitaryan ha praticamente sempre giocato. In sole due gare, Bologna e Venezia, è rimasto fermo per un infortunio agli adduttori. Basti pensare che anche in Europa ha sempre giocato. L’unica partita in cui è rimasto in panchina l’Inter ha perso contro il Bayer Leverkusen. Contro la Lazio l’armeno farà il suo esordio in Coppa Italia. Una vittoria proietterebbe i nerazzurri contro i cugini in semifinale per vendicare la Supercoppa persa.