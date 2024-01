Inter-Lazio, Inzaghi non si fida. C’è un reparto che deve funzionare

L’Inter a Riyad con un po’ di pressione in più: l’obiettivo è difendere il titolo, ma Inzaghi sa bene le insidie della sua ex Lazio. Il tecnico nerazzurro non vuole sottovalutare Sarri.

PRESSIONE – Sale l’ansia a Riad: ma c’è un’Inter che sa gestire la pressione a poche ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri arrivano in Arabia Saudita da campioni in carica, l’obiettivo è difendere il titolo prima contro la Lazio ed eventualmente contro il Napoli già qualificato in finale. Simone Inzaghi torna a giocarsi una delle coppe che più ama, con cui ha un feeling straordinario. Un’eventuale vittoria porterebbe l’allenatore nerazzurro a vincerne cinque, dopo le due a testa fra Inter e Lazio, staccando dei mostri sacri del calcio italiano come Marcello Lippi e Fabio Capello fermi a quattro a testa.

AVVERSARI – Dall’altro lato del campo, ci sarà una Lazio in crescita: proprio la sconfitta contro l’Inter ha dato ai biancocelesti di Maurizio Sarri una spinta morale e psicofisica così da inanellare una serie di successi. Vittorie anche importanti per i capitolini che hanno vinto con le unghie un derby importantissimo in Coppa Italia. Nel caldo di Riyad invece, si giocherà alla pari, con un’Inter leggermente favorita. Inzaghi sa di non dovere sottovalutare la Lazio: il tecnico piacentino infatti metterà in campo l’artiglieria pesante, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

SOLIDITÀ – Quello che serve proprio oggi per Inter-Lazio (e non solo) è la solidità difensiva. A proteggere Yann Sommer ci saranno quasi sicuramente Benjamin Pavard, Francesco Acerbi (in ballottaggio con Stefan de Vrij) e Alessandro Bastoni. Una difesa di ferro in Serie A e in Europa che dovrà essere brava ad arginare gli episodi singoli e le incursioni di Luis Alberto e Ciro Immobile. Anche Sarri sembra intenzionato ad affidarsi ai suoi guerrieri, pur non al 100%.