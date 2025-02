Inter-Lazio IN tre punti: Inzaghi insegna e ufficializza il piano alternativo

Inter-Lazio è la causa, i Derby di Milano la conseguenza e Napoli-Inter la piacevole distrazione. Inzaghi dà una bella lezione a tutti gli avvoltoi. Nella rubrica “Day After” di Inter-News.it analizziamo la situazione post-match in tre punti ben dettagliati. Di seguito l’episodio dopo i Quarti di Finale di Coppa Italia

MILANO – Chi sperava nell’uscita dell’Inter di Simone Inzaghi per mano della Lazio di Marco Baroni deve accettare un altro scenario. Quello della vittoria nerazzurra nella bistrattata coppa nazionale nonostante un undici iniziale necessariamente rimaneggiato. Analizziamo Inter-Lazio (2-0) di Coppa Italia in tre punti.

Inter rimaneggiata ma non chiamatela Inter B: come (quarti di) finale

1. VITTORIA SENZA SCUSE – Panchina ricca di titolari e qualcuno rimane anche a casa per infortunio ma Benjamin Pavard e Federico Dimarco da destra a sinistra guidano la squadra in buona compagnia. L’Inter è capitanata da Stefan de Vrij, che in questa stagione può definirsi tutto tranne che riserva. Non va in scena il turnover massiccio ipotizzato da tanti quasi nella speranza di salutare la Coppa Italia prima di affrontare il doppio Derby di Milano infrasettimanale. Inzaghi prepara la partita esattamente come deve essere preparata. Come una finale senza alternative. Pochi calcoli e tanta emergenza. L’infortunio di Matteo Darmian a metà primo tempo complica ulteriormente i piani, dovendo riproporre Denzel Dumfries immediatamente in campo senza possibilità di riposo. L’1-0 di Marko Arnautovic mette Inter-Lazio sui binari giusti per gestire il vantaggio. La girandola di cambi nella ripresa completa il progetto vincente di Inzaghi, che può evitare di inserire Francesco Acerbi, Henrikh Mkhitaryan e soprattutto Lautaro Martinez, rimasti a riposo per tutta la partita in vista del Napoli in trasferta. Acciacchi e infortuni a parte, non può esserci serata migliore: l’Inter di Inzaghi avanza anche in Coppa Italia e resta la sola in corsa per il… Triplete. Sognare non costa nulla.

Inter-Lazio come test in ottica Napoli-Inter: occhio al cambio modulo

2. PRESSIONI IN ARRIVO – L’aspetto positivo di Inter-Lazio è aver ufficializzato anche il piano B tattico inzaghiano. Nel finale va in scena un 4-4-2, definito dallo stesso Inzaghi come “emergenza”, che vale come test in vista del prosieguo della stagione. Aver battuto la Lazio con le seconde linee che non sono seconde linee è il messaggio migliore possibile prima di volare in direzione Napoli. La partita più importante della settimana, che potrebbe essere la più importante della stagione (almeno in Italia…), arriva adesso. Dopo la Lazio. Il vero banco di prova per l’Inter e soprattutto per Inzaghi. Così come in Coppa Italia, il risultato a disposizione per andare avanti senza rimorsi è uno. La vittoria. Giocare contro il Napoli di Antonio Conte con l’obiettivo di non perdere è rischioso. E non può bastare a quest’Inter ambiziosa, che subito dopo sarà di scena in Champions League a Rotterdam (Olanda). Napoli, Rotterdam, poi il Monza e il Feyenoord a San Siro, infine l’Atalanta a Bergamo prima dell’ultima sosta stagionale. Al Milan versione Coppa Italia si penserà solo ad aprile. Le vere pressioni su Inzaghi sono in arrivo solo ora: l’ideale sarebbe preparare e vivere le prossime partite sulla scia di Inter-Lazio. Lasciando tutte le polemiche all’esterno del rettangolo verde di gioco.

Tutti utili, nessuno indispensabile: Martinez più altri… nove

3. ROSA DA VALORIZZARE – Nella bella prestazione fatta dall’Inter contro la Lazio in Coppa Italia c’è anche la firma di Josep Martinez, dodicesimo solo per scelta. Degli altri. La faccia, le gambe e ovviamente le mani del portiere spagnolo tengono l’Inter in piedi. Terza partita da titolare, seconda consecutiva al posto dell’infortunato numero uno Yann Sommer e zero gol subiti. Josep Martinez è la risposta a una parte dei potenziali problemi dell’Inter. L’infermeria non si svuota ma le soluzioni non mancano. Sulla scia di Martinez II anche Joaquin Correa, che entra nella ripresa – quando tutti lo pensavano sul divano di casa – e fa la differenza. Guadagna il rigore con cui Hakan Calhanoglu chiude la partita e fa tutto quello che dovrebbe fare un attaccante di scorta. Discorso diverso per Mehdi Taremi, deludente al pari di Davide Frattesi ma entrambi “giustificati” da Inzaghi per le condizioni fisiche non idonee. La rosa dell’Inter continua a ridursi numericamente ma all’aumentare della fame, quindi gli alibi non entrano mai in gioco. Il capitano Lautaro Martinez in attacco, con il portiere Josep Martinez tra i pali, può guidare questa squadra a grandi traguardi: la rosa dell’Inter non sarà quella dei sogni ma adesso va valorizzata. Anche con piani alternativi al 3-5-2 inzaghiano.