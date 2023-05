Con l’Inter la Lazio conferma un valore, ma i nerazzurri lo ribaltano a proprio favore

Con l’Inter la Lazio si dimostra superiore esclusivamente in un dato. Ma i nerazzurri lo ribaltano a proprio favore con estrema intelligenza.

GARA SULLA DISTANZA – In Inter-Lazio di ieri, terminata 3-1, la squadra di Maurizio Sarri si dimostra superiore in un solo aspetto. Confermando oltretutto un trend in corso da inizio stagione. Sul prato di San Siro, i biancazzurri percorrono in totale 120,038 km. Esattamente cinque in più rispetto ai nerazzurri, che chiudono a 115,057 km (fonte: report della Lega Serie A). Confermandosi quindi come le prime due squadre del campionato per chilometri percorsi. Tuttavia, riguardando la partita di ieri, questo dato solleva più di qualche perplessità.

VALORI NON ESAURIENTI – Riguardando le statistiche dell’Inter contro la Lazio, emerge palesemente il dominio nerazzurro sulla gara. Certificato poi dal risultato finale. La squadra di Simone Inzaghi tiene il pallone per quasi un quarto d’ora in più: 34’54” di possesso contro 22’19” (sempre dal report della Lega Serie A). E realizza il triplo dei tiri (25 a 9), quasi il doppio in porta (9 a 5). Per di più, la Lazio soccombe nel possesso palla nella metà campo avversaria: appena 6 minuti e 59 secondi, contro i quasi 14 dell’Inter. Rileggendo quindi il dato sui km percorsi alla luce di questi numeri, la conclusione è semplice. I biancocelesti hanno infuso energie sovradimensionate nel match di San Siro, con assoluta mancanza di efficienza. E i padroni di casa hanno sfruttato alla grande questo aspetto, correndo meno ma meglio, di fatto.