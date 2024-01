Inter-Lazio a senso unico, un dato evidenzia il dominio nerazzurro

Inter-Lazio, semifinale di Supercoppa Italiana, è una gara senza storie dal primo minuto. E un dato su tutti certifica il totale dominio dei nerazzurri in campo.

SENZA FIATO – Il risultato finale di Inter-Lazio non è sufficiente per descrivere il dominio nerazzurro sul match. Sia perché solo la traversa nega a Nicolò Barella prima e Lautaro Martinez poi la gioia del gol, che avrebbe portato l’Inter alla seconda manita di fila dopo Monza. Sia perché le statistiche a tinte quasi esclusivamente nerazzurre sintetizzano troppo la reale qualità vista in campo. L’Inter è entrata in campo con le chiavi del match in tasca, e non le ho mai neanche mostrate alla Lazio. I nerazzurri hanno trattato i biancocelesti alla stregua di uno sparring partner, guidando anche i loro movimenti.

A SPASSO – Secondo le statistiche ufficiali della Lega Serie A, la Lazio è la squadra che corre di più in campionato, con 115,261 km di media a partita. In questa classifica l’Inter si assesta al quinto posto, con una media di 111,652 km a partita. Valori leggermente diversi da quelli visti ieri a Riyadh. In cui i nerazzurri hanno controllato la partita correndo “solo” 108,5 km. Mentre i biancocelesti sono rimasti appena sotto la media del campionato: 114,04 km. Senza produrre nemmeno un tiro in porta. L’Inter ha letteralmente portato a spasso gli uomini di Maurizio Sarri per il campo. Costringendoli a rincorrere sempre, se si incrocia il dato della corsa con quello del possesso (solo 39% per la Lazio) e dei già citati tiri verso la porta di Yann Sommer (zero, appunto). Una prova ai limiti della perfezione per gli uomini di Simone Inzaghi. Che solo nel 5-1 di settembre al Milan avevano segnato di più correndo così poco (106 km in quel frangente).