Inter-Lazio 3-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Lazio 3-1 segna il grande ritorno della squadra di Inzaghi, capace di ribaltare il risultato nell’ultimo quarto d’ora. E di farlo con una particolarità statistica: in gol solo calciatori subentrati.

DUE – Gli assist di Romelu Lukaku in Inter-Lazio, a Lautaro Martinez per l’1-1 e Robin Gosens per il 2-1. All’Inter gli era successo in altre due circostanze: il 27 novembre 2019 in Champions League sul campo dello Slavia Praga, entrambi a Lautaro Martinez, e il 22 novembre 2020 in un’altra rimonta col Torino (da 0-2 a 4-2), sul primo gol di Alexis Sanchez e sull’ultimo sempre di Lautaro Martinez.

QUATTRO – I gol in stagione di Gosens, tre in Serie A e uno in Champions League. Quello valso il vantaggio in Inter-Lazio all’83’ è il terzo da subentrato, così come a Barcellona il 12 ottobre e il Bologna il 9 novembre. L’unico segnato da titolare è alla Salernitana, lo scorso 7 aprile.

CINQUE – Le vittorie in rimonta dell’Inter, con quella sulla Lazio che è appena la seconda nel girone di ritorno dopo l’1-2 (da 1-0 sotto) con la Cremonese del 28 gennaio. Le altre: da 0-1 a 6-1 col Bologna il 9 novembre, da 1-0 a 2-3 contro l’Atalanta l’11 novembre e da 0-1 a 2-1 ai tempi supplementari col Parma il 10 gennaio in Coppa Italia.

UNDICI – Le reti segnate dall’Inter in questa Serie A, su cinquantaquattro totali, a opera di calciatori subentrati. Ieri tre su tre: le due di Lautaro Martinez e quella di Gosens. Il Toro è a quota cinque dalla panchina, il tedesco a due come Joaquin Correa, poi a una Denzel Dumfries ed Edin Dzeko.

QUINDICI – Le marcature multiple per Lautaro Martinez da quando è all’Inter, tredici doppiette e due triplette. Questa è però la prima volta che gli riesce da subentrato: le altre sempre da titolare.