Inter, Lautaro Martinez pronto a cogliere l’eredità di Lukaku: tempi maturi

L’Inter ha chiuso il mercato in entrata senza alcun colpo last minute, ma certamente Inzaghi può ritenersi soddisfatto di quanto fatto dalla dirigenza in una situazione sicuramente d’emergenza. Ora, a bocce ferme e con tanti nerazzurri nelle rispettive Nazionali, l’obiettivo principale è il rinnovo di Lautaro Martinez. Sarà lui la stella dopo l’addio di Lukaku

EREDITÀ – L’Inter ha perso Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, riuscendo comunque a mantenere la competitività della rosa con acquisti intelligenti, funzionali e talentuosi. Le attese di Simone Inzaghi non sono state tradite, adesso toccherà a lui e alla squadra difendere il tricolore sul petto. Con il mercato chiuso e il campionato fermo a causa della sosta per le Nazionali, il club nerazzurro fissa come prossimo obiettivo a breve termine il rinnovo di Lautaro Martinez (vedi articolo). Dopo un lungo stand-by, dovuto sia alla situazione economica legata al Covid-19 sia ai vari impegni tra club e Nazionale, l’Inter è pronta a consegnare le chiavi della squadra al numero 10 nerazzurro. L’intenzione è infatti quella di rendere Lautaro la stella del gruppo capitanato da Inzaghi, con un certo peso in termini di leadership. L’argentino per temperamento, carattere e incisività nello spogliatoio può idealmente cogliere l’eredità di Lukaku, che per due anni ha trascinato i compagni in ogni modo. I tempi sono maturi, manca solo l’annuncio.