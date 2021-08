Inter, Lautaro Martinez e non solo: la situazione dei contratti e i nodi più spinosi

L’Inter e i rinnovi. Alcune situazioni vanno risolte subito, altre possono diventare problemi nei prossimi anni. Analizziamo i vari casi all’interno della rosa nerazzurra, Lautaro Martinez in primis.



2024 – Tiene banco la questione rinnovi in casa Inter, con un paio di casi che possono diventare situazioni piuttosto complicate se non risolte subito. I giocatori blindati fino al 2024 al momento sono Ionut Andrei Radu, Matteo Darmian, Alessandro Bastoni, Stefano Sensi, Andrea Pinamonti, Romelu Lukaku e il neo acquisto Hakan Calhanoglu. Stessa scadenza anche per Nicolò Barella, il cui contratto andrà però rivisto nei prossimi mesi per adeguarlo al suo status attuale (vedi articolo). Capitolo a parte per Christian Eriksen, che vede il suo contratto con l’Inter in scadenza nel 2024 ma deve ancora conoscere l’evoluzione della sua situazione.

2023 – In scadenza tra due anni nella rosa dell’Inter ci sono Federico Dimarco (che però potrebbe rinnovare e adeguare l’ingaggio, vedi articolo), Roberto Gagliardini, Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Se per il centrale slovacco non dovrebbero esserci problemi, per quello olandese i discorsi sono da affrontare con cautela. Il suo procuratore è Mino Raiola e la possibilità di generare un’ampia plusvalenza con il difensore classe ’92 non è da scartare a priori. In attacco due possibili grane: Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Il cileno, per problemi fisici e ingaggio elevatissimo, sta diventando un lusso che l’Inter non può più permettersi. Il bomber argentino invece può diventare un serio problema se portato a un anno dalla scadenza senza trovare un accordo per il rinnovo. Situazione da monitorare e risolvere il prima possibile.

2022 – Qui ogni caso è diverso dall’altro. Per esempio i portieri Samir Handanovic e Alex Cordaz hanno un’età che impone un contratto breve. Stesso discorso per la difesa, con il terzetto che ha appena rinnovato con l’Inter: Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov. A centrocampo due casi opposti: Arturo Vidal e Lucien Agoumé. Il cileno (che ha l’opzione per un altro anno) è diventato un peso ma è difficile da piazzare. Il francese invece è un capitale su cui puntare. Da capire anche la situazione di Matias Vecino. Per ultimi i due croati. Ivan Perisic deve ancora conoscere il proprio futuro. Ancora quinto di sinistra nell’Inter di Simone Inzaghi o destinato a lasciare Milano? Marcelo Brozovic invece è il caso più urgente, perché i nerazzurri non possono permettersi di perdere un titolare indiscusso a zero. Nelle prossime settimane si cercherà l’accordo per chiudere la questione (vedi articolo).