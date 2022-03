Inter, Lautaro Martinez in fiducia e rivitalizzato: c’è un altro tabù da sfatare

L’Inter si prepara in vista della sfida con il Liverpool, in programma martedì alle ore 21.00 ad Anfield e valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League (QUI le ultime). Inzaghi, oltre ad aver recuperato Perisic (vedi articolo), potrà contare su due uomini in più

VERSO L’ERUOPA – L’Inter dopo la vittoria con la Salernitana si appresta ad affrontare il Liverpool nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi recupera Ivan Perisic che presumibilmente sarà presente dal 1′ ad Anfield ma dovrà ancora fare a meno di Nicolò Barella che sconterà la seconda giornata di squalifica. Le buone notizie per Simone Inzaghi non mancano perché dopo la vittoria in campionato il tecnico nerazzurro è sicuro di poter contare su Robin Gosens che ha esordito a San Siro con un assist e Joaquin Correa, tornato finalmente in campo dopo un lungo stop.

MOTIVAZIONI – I recuperi non finiscono qui anche se tecnicamente non sarebbero da considerare tali, stiamo parlando ovviamente di Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Entrambi hanno sempre giocato senza alcun problema ma di fatto l’apporto in termini di gol e punti è stato scarso escludendo il punto con il Napoli grazie al gol di Dzeko e la vittoria con la Roma nei quarti di finale di Coppa Italia dove la prima rete fu sempre del bosniaco. L’argentino con la Salernitana ha spezzato un digiuno che andava avanti ormai dalla finale di Supercoppa con la Juventus mettendo a segno una tripletta. Con il Liverpool toccherà sempre a loro dal 1′ con una motivazione in più per Lautaro che quest’anno in Champions non ha mai segnato. L’Inter deve fare una vera e propria impresa per recuperare lo svantaggio dell’andata ma con due attaccanti motivati e rivitalizzati quantomeno si può fare un tentativo.