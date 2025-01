Inter, la Supercoppa Italiana lascia il segno nelle rivali! Risultati shock

La Supercoppa Italiana ha lasciato il segno nelle rivali dell’Inter. I risultati sorprendono e nessuna riesce a vincere nel sabato di Serie A. Il primo per tutte coloro che sono state protagoniste in Supercoppa Italiana.

STOP! – Chi ha giocato la Supercoppa Italiana ha pagato dazio e lo ha fatto in maniera pesante. Nonostante i giorni di riposo, nonostante gli avversari agevoli, nessuna squadra di quelle che hanno partecipato alla competizione ha vinto nel turno di campionato. Per le protagoniste in Arabia Saudita è stata la prima giornata del 2025 e tutte lo ricorderanno amaramente. Un avvertimento perciò all’Inter è chiaro, domani non va sottovalutato il match!

Inter, messaggio forte dal sabato di Serie A!

PARTITE – Il Milan ha chiuso il sabato di Serie A pareggiando a San Siro per 1-1 contro il Cagliari. I campioni d’Arabia sono tornati a mancare il colpo, per Sergio Conceicao arriva perciò la prima partita senza successo. Juventus e Torino si sono divise la posta in palio segnando un gol a testa, mentre l’Atalanta si è fermata a Udine senza nemmeno rendersi pericolosa. Tutte le rivali dell’Inter in Supercoppa Italiana hanno deluso, mancano appunto i nerazzurri impegnati a Venezia. Simone Inzaghi e i giocatori avranno sicuramente colto il messaggio forte, almeno si spera.