Inter, la Supercoppa col Milan per invertire il trend recente dei derby

La sfida tra Milan e Inter per la Supercoppa Italiana è un’occasione per i nerazzurri di invertire il trend. Con Inzaghi fino ad ora una sola vittoria.

OCCASIONE DA COGLIERE – Milan-Inter non è una sfida banale. Non lo è mai stato e non lo sarà mai, visto il primato cittadino in palio. Oltre a questo, l’edizione odierna vede l’assegnazione di un trofeo. Per i nerazzurri quindi è il momento migliore per cercare di invertire il trend più recente delle sfide coi rossoneri.

VITTORIA COME SVOLTA – Da quando c’è Inzaghi questo di Supercoppa è già il sesto confronto tra Inter e Milan. Il bilancio però vede una sola vittoria nerazzurra. Per il resto due pari e due vittorie rossonere. Tralasciando il discorso sul come sono maturati questi risultati, il bottino è magro. La sfida di Riad diventa quindi un’occasione dalla doppia valenza per invertire la situazione.