Inter, la situazione diffidati c’è. Ma è giusto pensare già alla Juventus?

L’Inter attende sabato per affrontare la Fiorentina nel match delle 18 a San Siro. Una sfida da dentro-fuori per i nerazzurri che, in caso di sconfitta, potrebbero seriamente salutare lo scudetto. Per rimanere in corsa serve vincere a tutti i costi e Simone Inzaghi non può fare calcoli.

CALCOLI – L’Inter affronta la Fiorentina sabato alle 18 a San Siro. La formazione di Vincenzo Italiano è sicuramente una delle più temibili della Serie A perché hanno un ottimo gioco, interpreti di alto livello e un allenatore che sa come preparare le partite e incartare gli avversari. Per vincere contro la Fiorentina dunque servirà la miglior Inter possibile. E qui Simone Inzaghi dovrà essere bravo. In casa Inter ci sono tre diffidati, Bastoni, Vidal e Lautaro Martínez. Per quanto riguarda il cileno nessun problema, dovrebbe partire dalla panchina in caso Brozovic recuperasse. Per gli altri due invece il peso della diffida è enorme. Il match seguente alla Fiorentina, dopo la sosta, è contro la Juventus. Per alcuni Inzaghi starebbe pensando di mandare in panchina entrambi per far spazio a Dimarco e Sanchez (vedi articolo), ma è la scelta più corretta? E’ giusto pensare già alla Juventus guardando avanti? Da una parte sì, ma dall’altra, no. Se l’Inter infatti si fosse presentata all’impegno con la Fiorentina con un buon margine sulle concorrenti, allora poteva anche starci la panchina di entrambi pensando al big match con i bianconeri. Ma vista la situazione di classifica e soprattutto il momento dell’Inter, non è giusto pensare già alla Juventus. Prima c’è da battere la Fiorentina, poi i bianconeri.