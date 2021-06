Inter, la questione relativa al vice-Handanovic: tutti i nomi sul taccuino

In casa Inter tiene banco la questione relativa al vice-Handanovic. I nerazzurri, infatti, potrebbero salutare Radu e sono alla ricerca di un secondo portiere affidabile

PORTA – La dirigenza dell’Inter, in queste settimane, sta lavorando alacremente per completare la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi. Fra gli elementi ricercati c’è quello del vice-Handanovic: Ionut Radu, infatti, è in uscita. Per lui è forte l’interesse della Real Sociedad. Se il portiere rumeno dovesse partire ecco che partirebbe l’assalto ad un secondo portiere affidabile.

AFFIDABILE – Sono tante le opzioni sul mercato. L’Inter, salutato Padelli, ha preso Cordaz dal Crotone che, potrebbe essere promosso al ruolo di secondo, con il giovane Filip Stankovic “promosso” al ruolo di terzo portiere. Ma, è probabile, che si cerchi qualche occasione sul mercato. I nomi sondati sono quelli di Dragowski della Fiorentina, di Silvestre del Verona e, ultimo, Sepe, in uscita dal Parma. Si vaglia anche l’opzione Onana, portiere dell’Ajax, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Quella del portiere dei “lanceri” però, è un’opzione vagliata più per la prossima stagione: l’estremo difensore, infatti, sta ancora scontando una squalifica per doping.

NON RIMANDABILE – Le prestazioni di Handanovic, nel corso della scorsa stagione, sono state estremamente altalenanti: lo sloveno ha alternato grandi prestazioni ad errori da matita rossa. L’età, inoltre, impone una riflessione alla dirigenza nerazzurra: il capitano dell’Inter compirà 37 anni il 14 luglio. È necessario quindi cominciare a preparare un post-Handanovic. L’acquisto di un secondo portiere di livello, quindi, può essere vista anche in quest’ottica: alternanza fra i pali nel primo anno ed un passaggio di testimoni nel corso della stagione successiva.