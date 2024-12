Inter, la qualificazione tra le prime 8 non è più una certezza! Mischia

L’Inter ha perso contro il Bayer Leverkusen e ora rischia in UEFA Champions League di non arrivare tra le prime 8. Sarebbe un disastro in vista dell’intenso mese di febbraio.

OCCHIO! – L’Inter adesso non può più sbagliare in UEFA Champions League. I risultati di questa sera non hanno aiutato certamente i nerazzurri, che hanno visto un posto quasi andar via. Oltre al Liverpool già qualificato con 18 punti anche il Barcellona ha vinto ed è salito a 15, prendendosi il secondo posto con Benfica e Atalanta da affrontare. L’Inter si trova a quota 13, è sesta e ha lo stesso punteggio di Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, Brest e Lille. Praticamente dalla terza all’ottava hanno il medesimo rendimento.

Inter, pericolo grande in Champions League

RISCHIO – Questa classifica non permette all’Inter di vivere sonni tranquilli. A gennaio dopo la Supercoppa Italiana i nerazzurri dovranno affrontare un tour de force. Tra 21 e 29 del primo mese del 2025 la squadra di Simone Inzaghi giocherà contro Sparta Praga in trasferta e Monaco in casa tra le mura di San Siro. Con due vittorie sarebbe qualificazione certa tra le prime 8 e playoff di febbraio evitato definitivamente, ma sarà difficile portare a termine l’obiettivo. Guardare gli altri ora è poco utile, fortunatamente il destino è nelle mani di Inzaghi. La pressione però è tanta, perché da dietro spingono e la diciannovesima Club Brugge è a -3. Tutte le altre sono ancor più vicine, non guadagnare sei punti nelle prossime due significherebbe quasi condannarsi ad un febbraio da incubo.