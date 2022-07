Inter, la profondità dell’attacco è un dubbio concreto! A Lens la prova – TS

L’Inter ieri con Simone Inzaghi ha visto dal primo minuto non la LuLa ma la coppa Dzeko-Correa. Il risultato è stato pessimo con i nerazzurri mai pericolosi.

DUBBI – Il 13 agosto comincia ufficialmente la Serie A con l’Inter che apre il suo campionato contro il Lecce in trasferta. L’amichevole di ieri contro il Lens, anche se è arrivata una sconfitta, ha dato ottime indicazioni. Ad esempio si è capito come Inzaghi abbia sia 4 attaccanti in rosa ma come di questi solo 2 sono pronti per giocare, ovvero Lukaku e Lautaro Martinez. Ieri la coppia titolare è stata Correa al fianco di Dzeko e, nei primi 60 minuti, i nerazzurri non hanno mai calciato in porta. Decisamente cambiata con la LuLa in campo e dunque da qui, come spiega Tuttosport, i dubbi sulla famosa profondità dell’attacco dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Secano Pasquino