Inter, la Lazio fa paura! Un messaggio forte da Amsterdam

L’Inter affronterà questo lunedì la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno appena chiuso una settimana da sogno, un messaggio forte è arrivato da Amsterdam.

MOMENTO – L’Inter non ha giocato una delle sue migliori partite in Champions League. Contro il Bayer Leverkusen è arrivata la sconfitta per 1-0 nata dal gol di Nordi Mukiele al minuto 89. La seconda precisamente in questa stagione dopo quella al derby con il Milan. L’ambiente non ha risposto positivamente ed il motivo non è tanto il risultato, bensì l’atteggiamento di giocatori e allenatore che sembra si stessero accontentando del pareggio finale. La beffa ha colpito l’Inter, Simone Inzaghi ne ha dovuto rispondere direttamente.

Inter, la Lazio l’avversario peggiore nel momento peggiore…

AVVERSARI – Le critiche sono nate soprattutto a causa delle rotazioni e della scelta di Inzaghi di cambiare 2/3 di centrocampo. Nessuno ha preso in considerazione che tali rotazioni vengono fatte da inizio stagione e non solo da Inzaghi. Anche l’allenatore della Lazio Marco Baroni gira molto e contro l’Ajax ha lasciato fuori Mattia Zaccagni, Tijjani Noslin, Mateo Guendouzi, Nuno Tavares, Mario Gila e Gustav Isaksen. Nonostante questo ha vinto e i media hanno esaltato il coraggio dell’ex Verona e Lecce. Il messaggio da Amsterdam è arrivato forte e chiaro, questa Lazio è pericolosissima!

PUNTI DI FORZA – La Lazio fa del pressing e della velocità in ripartenza due dei suoi principali punti di forza. Nuno Tavares e Mattia Zaccagni sono le spine nel fianco delle difese rivali, gli uno contro uno sono impossibili da vincere di fronte a loro. Le ultime tre vittorie con Napoli e Ajax hanno dato grandissima fiducia ad una squadra che è prima in Europa League e terza in campionato a pari punti con l’Inter. Non vincere per i nerazzurri sarebbe gravissimo, stavolta Inzaghi ha tutto da perdere contro il suo passato.