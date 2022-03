Inter, la Juventus a Torino è un tabù! Inzaghi per cambiare il trend

L’Inter non vince in casa della Juventus da quasi 10 anni, precisamente dal 3 novembre 2012. Da quel momento i nerazzurri non hanno più vinto, ecco perché la sfida di domenica 3 aprile diventa ancora più importante e Simone Inzaghi è chiamato a cambiare questo trend negativo.

DA DIECI ANNI – Per l’Inter, vincere in casa della Juventus è praticamente un tabù. L’ultima vittoria risale addirittura a quasi dieci anni fa, quando i nerazzurri allenati da Andrea Stramaccioni si imposero per 1-3 quel famoso novembre del 2012. Da quel momento i nerazzurri hanno collezionato solamente due pareggi e ben sei sconfitte in campionato, più un alto pari in Coppa Italia. Ecco perché la sfida contro la Juventus diventa ancora più fondamentale, se consideriamo anche l’attuale momento di difficoltà dell’Inter e una situazione in classifica da ribaltare. Da ribaltare anche il trend negativo in casa bianconera. Simone Inzaghi sa come battere la Juventus, in carriera lo ha già fatto diverse volte soprattutto con la Lazio (una vittoria all’Allianz). Il tecnico piacentino ha battuto la Juventus anche in altre occasioni, soprattutto in Supercoppa italiana. L’ultima volta lo scorso 12 gennaio sulla panchina dell’Inter.