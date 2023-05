Inter, la finale non è un obiettivo in sé: vincere con la Fiorentina

Il prossimo impegno dell’Inter è la finale di Coppa Italia. E la sfida con la Fiorentina non va minimizzata. L’obiettivo è vincere il trofeo, non arrivare in finale.

FINALE SNOBBATA? – La finale di Coppa Italia sembra una sorta di fastidio nel calendario attuale dell’Inter. La lotta Champions e la finale di Champions League sono obiettivi nettamente più sentiti. La finale con la Fiorentina non tiene il passo, né per “peso” del trofeo né per blasone dell’avversario, con tutto il rispetto. Specie in una settimana che vede in calendario le sfide con Napoli e Atalanta. Però l’Inter è in finale. E l’obiettivo sportivo non è arrivare in finale.

OBIETTIVO VITTORIA – L’Inter si gioca un trofeo in gara secca. Una coppa da mettere in bacheca. Vincere la Coppa Italia è un obiettivo. Una vittoria da aggiungere al palmares. Arrivare in finale è il primo passo per arrivare a questo obiettivo. L’Inter, arrivata in finale, non può e non deve farsi andare bene il primo passo. Serve vincere con la Fiorentina.

AMBIRE AL TROFEO – La finale di Coppa Italia non è un fastidio. La possibilità di vincere non va mai snobbata. Né va messo in secondo piano un trofeo perché considerato minore. Perché distratti da altri obiettivi, percepiti come migliori, più qualificanti, più importanti. L’Inter ha la possibilità di vincere. E quello deve essere il suo obiettivo. Per fortuna Simone Inzaghi sembra saperlo meglio di molti altri.