Inter, la fiducia si trasforma in arroganza! Un grande pericolo

L’Inter sta commettendo errori su errori nelle ultime settimane, ma ciò in cui manca maggiormente la squadra di Simone Inzaghi è la tenuta mentale. La fiducia si è trasformata in arroganza e c’è un grande pericolo.

ARROGANTI – Che l’Inter sia diventata una squadra arrogante non è una novità uscita fuori dalla sconfitta con la Juventus. Henrikh Mkhitaryan ha semplicemente reso noto alla massa che i suoi compagni, lui compreso, si sentono superiori. Il che non sarebbe neanche sbagliato qualora si parlasse di fiducia nei propri mezzi, peccato che l’Inter traduca questa fiducia in arroganza e presunzione. I nerazzurri hanno spesso sottovalutato le capacità degli avversari, perdendo troppi punti nel percorso verso il ventunesimo scudetto.

Mkhitaryan sbaglia, ma non è l’unico. Il pericolo per l’Inter

PERICOLO – Lo scudetto in questa stagione è un’occasione troppo ghiotta da mancare. Il Milan e la Juventus hanno perso terreno all’inizio e non sono più in corsa, il Napoli ha perso Kvicha Kvaratskhelia e sta attraversando un calo fisico evidente. Simone Inzaghi avrebbe importanti responsabilità nel caso in cui il tricolore non rimanesse sul petto dei giocatori dell’Inter. E questi ultimi sarebbero ancora più responsabili, perché molti stanno deludendo le aspettative e non solo nelle dichiarazioni. Hakan Calhanoglu è irriconoscibile da agosto, Henrikh Mkhitaryan è altalenante e Federico Dimarco da un mese a questa parte non ne ha più. Si aggiunge a loro Lautaro Martinez, che prima di gennaio non ha praticamente mai ingranato.

PARAGONE – Le parole di Mkhitaryan sanno di beffa per i tifosi e per chiunque nell’ambiente nerazzurro. Un giocatore della sua esperienza non può cadere in queste parole, che ricordano molto le famosissime dichiarazioni di Danilo D’Ambrosio post Torino-Inter. Mkhitaryan ha vestito maglie importanti in Germania, in Inghilterra e in Italia prima dell’Inter, è inammissibile il suo intervento. La soluzione sarebbe la panchina per dare un segnale alla squadra: nessuno più deve sentirsi superiore, il pericolo è abbandonare il sogno scudetto.