Inter, la fiducia a Inzaghi alla prova dei fatti: supererà il Barcellona?

La situazione della panchina di Inzaghi diventa sempre più complessa. La sconfitta con la Roma ha aperto altre crepe nel suo rapporto con la squadra, la dirigenza e l’ambiente. E adesso il Barcellona diventa uno scoglio davvero duro da evitare.

FIDUCIA ALLA PROVA – Ed eccoci di nuovo a parlare della questione Inzaghi. Della panchina che traballa. La fiducia confermata a inizio sosta, a pochi giorni dalla sconfitta con l’Udinese, adesso si scontra coi fatti. E rischia di dimostrarsi, come dicevamo, una conferma solo di facciata. Il calendario infatti presenta uno scoglio ben preciso: il Barcellona.

CALENDARIO DI FUOCO – Il calendario dell’Inter in una settimana vede il Barcellona a San Siro, il Sassuolo a Reggio Emilia e di nuovo il Barcellona stavolta in Catalogna. Un trittico non semplice da gestire in assoluto, figuriamoci nella situazione attuale dell’Inter. Al di là delle parole Inzaghi deve portare i risultati. Che non significa necessariamente vincere, col Barcellona almeno, ma quantomeno dimostrare una crescita. Di gioco e mentalità. Una cosa al momento non pervenuta. Nell’intera stagione. Dunque nemmeno con la Roma.

CHE RISULTATI?- Inzaghi e la società sapevano il calendario dell’Inter dopo la sosta, nel momento della famosa conferma del tecnico. Il big match con la Roma, il doppio turno col Barcellona e la trasferta a Sassuolo, che sappiamo essere sempre particolare. E adesso i nodi arrivano al pettine. Quanta fiducia avrà effettivamente? Quale risultato è accettabile e quale no? Qual è il limite di questa situazione?

OSTACOLO DIFFICILE – Dopo la sconfitta con la Roma il clima attorno all’allenatore sembra cambiato. I toni dei discorsi, di ciò che si legge, hanno preso una piega diversa. Mettendo in discussione anche il rapporto con la dirigenza. Cioè quello che doveva essere la garanzia della fiducia. Insomma, alla prima prima partita dopo la sosta, la famosa fiducia è quasi finita. Adesso il Barcellona rischia di dare il colpo di grazia.