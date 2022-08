Inter, la fase difensiva ora preoccupa: 0 clean sheet nelle amichevoli estive

La fase difensiva, che negli anni ha rappresentato un trademark della squadra nerazzurra, al momento non sembra così impenetrabile. Nelle cinque amichevoli pre-stagionali l’Inter di Inzaghi ha sempre subito almeno un gol.

ALLARME DIFESA – Simone Inzaghi, nella settimana che precede l’esordio stagionale, dovrà lavorare con i suoi ragazzi sulla fase difensiva. Uno degli aspetti più importanti da correggere, emerso soprattutto nel match contro il Villarreal, è la difficoltà dei nerazzurri nel non subire gol. Le 4 reti subite contro gli spagnoli sono arrivate tutte per cause diverse. Nel primo gol, Nicolò Barella non pressa adeguatamente al limite dell’area, permettendo ad Alfonso Pedraza di concludere al volo. Il secondo e il quarto gol nascono da errori in uscita. Se nel primo caso Kristjan Asllani sbaglia il passaggio utile per innescare il contropiede, nel secondo Joaquin Correa non riesce a continuare una bella uscita palla a piede dei nerazzurri. Sul terzo gol, oltre a un Samir Handanovic non proprio impeccabile, c’è da registrare la condizione non ottimale di Milan Skriniar – alla prima di titolare quest’anno – che è in ritardo su Pedraza e non riesce a recuperarlo in corsa.

LE POSSIBILI SOLUZIONI – Servirà tempo all’Inter di Inzaghi per tornare granitica come negli ultimi anni. Il problema generale dopo il pre-campionato – contro Lugano, Monaco, Lens, Olympique Lione e Villarreal – sembra di natura fisica. I giocatori nerazzurri sembrano molto appesantiti dalla preparazione estiva. Motivo per cui ci sono più errori e più difficoltà nel recuperare, soprattutto quando si gioca con una difesa alta. Inoltre, il ritorno di Marcelo Brozovic, vero metronomo della squadra, sarà utile anche per la fase difensiva, essendo il croato giocatore dal grande spirito di sacrificio. Asllani, per quanto talentuoso, ha bisogno di tempo per poter imparare a gestire palloni che scottano, come quello perso in occasione del gol dell’1-2 spagnolo.