Inter, la fascia sinistra non ha un padrone: Perisic e Young deludono

Young – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

L’Inter non ha ancora trovato il vero titolare della sua fascia sinistra. Conte ha alternato Perisic e Young, senza risposte definitive.

CHI A SINISTRA? – La fascia sinistra dell’Inter non ha ancora un vero padrone in questo 2020-2021. Conte ha alternato le sue opzioni sulla corsia, senza però evidentemente trovare le risposte che avrebbe voluto. Così i due “titolari” finiscono sul banco degli imputati. Parliamo di Ivan Perisic e Ashley Young.

CALO DI RENDIMENTO – L’inglese nella seconda parte della scorsa stagione si era imposto a suon di prestazioni di livello, gol e assist. Un acquisto funzionale ben congegnato, confermato per questo secondo anno di Conte. Che però non sta andando altrettanto bene. Qualche disattenzione ci può stare, ma Young non ha quello smalto. E infatti Conte per primo lo ha alternato alla pari o quasi con Perisic, il nuovo esterno che si è trovato in rosa per incapacità di cederlo. I minuti dei due sono simili: 1040 per l’inglese con 12 partite da titolare, 984 e 10 per il croato.

SERVE UN CAMBIO? – Per essere chiari, nemmeno il numero 14 ha convinto, frenato dai suoi soliti alti e bassi di rendimento oltre che dalla necessità di assimilare un ruolo nuovo. Anzi tre. Il risultato di quest primi mesi insomma è che la fascia sinistra non ha un padrone definito. Young e Perisic, le due alternative, si danno il cambio a seconda del momento. Ma nessuno dei due è una certezza (sono tra i peggiori dell’intera rosa, diciottesimo e quindicesimo, secondo i rating di Whoscored) e ha scavalcato l’altro. Lasciando il ruolo senza padrone. Che spunti un terzo incomodo? Kolarov, per dirne uno, potrebbe provarci.