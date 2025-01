Inter, la difesa va bene ma c’è una situazione da migliorare

L’Inter ha una delle difese migliori della Serie A e della Champions League. Simone Inzaghi nonostante i numerosi infortuni ha reso quasi impenetrabile il reparto arretrato. In una situazione l’Inter però fa fatica.

DIAMANTE DIFENSIVO – L’Inter ha la terza difesa più forte del campionato con soli 18 gol subiti. Meglio dei nerazzurri hanno fatto Napoli e Juventus, rispettivamente con 14 e 17 gol subiti. In Champions League l’Inter, difensivamente parlando, è la più forte con una sola rete subita. La punta di diamante del reparto arretrato è Alessandro Bastoni. Gran parte del gioco e della manovra offensiva passa anche per i piedi del giocatore della nazionale italiana. Il centrale dell’Inter, insieme ad Hakan Çalhanoğlu, formano un unico grande cervello dal quale partono tutte le trame di gioco dei nerazzurri. Bastoni è anche molto propositivo, infatti in 28 partite disputate ha contribuito con un gol e ben 5 assist in tutte le competizioni. Ma non è tutto oro quello che luccica.

L’Inter va in difficoltà quando si verifica una situazione in campo

JOLLY DIFENSIVO – L’Inter va in difficoltà nel manovrare il pallone quando manca Bastoni. Infatti le volte in cui Carlos Augusto è stato fatto giocare come centrale di sinistra, la manovra dell’Inter ha iniziato a scricchiolare e ad essere più macchinosa. Il brasiliano giocando esattamente le metà dei minuti però ha contribuito realizzando 2 reti e 1 assist. Senza Bastoni l’Inter perde nella qualità della costruzione di gioco ma ne guadagna nella pericolosità nell’area di rigore avversaria. Augusto, come centrale di sinistra, sta migliorando tantissimo. Un giocatore che subisce negativamente la mancanza di Bastoni è Federico Dimarco. Nelle partite in cui al suo posto gioca il brasiliano, Dimarco ne risente tantissimo. Un esempio può essere l’ultima partita contro l’Empoli, dove Dimarco è stato tra i meno brillanti, mentre difensivamente parlando Augusto è stato tra i migliori. La catena di sinistra dell’Inter è molto forte ma può ancora migliorare.