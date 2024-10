Inter, la difesa nella sosta resta ad Appiano alla ricerca della svolta

La sosta per le nazionali lascerà ad Appiano i difensori a lavorare con Inzaghi. Un’occasione per far crescere il reparto dell’Inter, in difficoltà in questo inizio di stagione.

SOSTA DI LAVORO – L’Inter si appresta a vivere la sosta nazionali, con dodici giocatori che lasceranno Appiano Gentile. Quelli che rimangono però hanno una caratteristica curiosa. Cioè di concentrarsi nel reparto difensivo. Un fatto che permetterà a Inzaghi un lavoro specifico.

Numeri da ritrovare per l’Inter in fase difensiva

DIFESA DA RITROVARE – Se infatti l’attacco ha risposto presente nell’ultima settimana, lo stesso non si può dire della difesa. Che più che un reparto è una fase che coinvolge l’intera squadra, è vero. Ma gli errori dei difensori, dei singoli e di reparto, sono stati evidenti e abbondanti in questo inizio di stagione. Quindi una possibilità di lavoro specifico può essere importante per Inzaghi.

REPARTO PRESENTE – Ad Appiano, nello specifico, resteranno Darmian, Acerbi, Pavard, Bisseck, Palacios e Carlos Augusto. Praticamente un reparto completo. Praticamente una linea titolare. Un insieme di giocatori su cui si può lavorare. Un insieme di giocatori che deve ritrovare il rendimento dei tempi migliori. E quindi questa sosta può rappresentare un’occasione preziosa.