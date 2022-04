Inter, la difesa è un muro! Solo in quattro fanno meglio in Europa

L’Inter è padrona del proprio destino e con tutte vittorie, a fine anno, sarà campione d’Italia, di nuovo. Per arrivare a tale obiettivo servirà anche il muro difensivo davanti ad Handanovic e questo dato già è un vanto.

MURO – Una volta in difesa per l’Inter c’era The Wall, Walter Samuel. Ora la difesa dell’Inter è un Wall, un muro. Skriniar è un leader e guida la difesa da maestro, sia da braccetto sia da centrale e i numeri sono lì a certificare come l‘Inter, dietro, sia tornata impermeabile. Secondo quanto scrive Transfermarkt infatti, i nerazzurri sono la quinta miglior difesa dei top 5 campionati europei con 24 gol subiti dietro solo a Chelsea (23), Siviglia e Liverpool (22) e Manchester City (20). Insomma, l’Inter è tornata a non prendere gol e anche il dato dei clean sheet di Handanovic (leader della Serie A), lo certifica.