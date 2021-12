Inter, la difesa è tornata. Cosa è cambiato rispetto a prima?

L’Inter è tornata a non subire gol. Certo, gli avversari non sono stati di grandissimo livello, soprattutto dal punto di vista offensivo, ma la difesa nerazzurra porta a cinque i clean sheet consecutivi in Serie A.

EQUILIBRIO – Il fatto che l’Inter sia una macchina perfetta al momento, oltre che dal punto di vista realizzativo, certifica la crescita avuta anche dal punto di vista difensivo. Come detto nelle ultime cinque partita di campionato sono arrivate altrettante reti inviolate con Handanovic quasi sempre inoperoso. La difesa ha svoltato ma non solo negli tre uomini dietro, anche nella fase difensiva corale. I centrocampisti sono in palla e riescono meglio a coprire le due fasi. Gli esterni sono cresciuti tanto: Dumfries ha ormai collaudato i suoi movimenti difensivi e anche Perisic, da tempo, ormai ha capito come coprire tutta la fascia sinistra. Il lavoro poi di ripiegamento degli attaccanti è ottimo e questo fa sì che l’Inter sia la miglior difesa del campionato dopo il Napoli. La mano di Inzaghi si vede sempre di più.