Inter, la difesa continua a resistere nonostante gli spifferi interni

L’Inter continua ad avere la miglior difesa della Serie A, dopo la porta inviolata contro il Verona. Nonostante gli errori di Handanovic.

MURO INVALICABILE – La difesa dell’Inter torna ad essere imperforabile. L’unico modo per segnare ai nerazzurri è sperare nell’auto-sabotaggio. E infatti le ultime rete subite, contro Napoli e Spezia, arrivano per errori di un singolo (vedi focus su Samir Handanovic). Le statistiche parlano chiaro: tre gol subiti dal portiere nerazzurro, nonostante solo due tiri verso la sua porta. E uno di questi è quello di Davide Faraoni di ieri, annullato poi dall’arbitro Abisso. L’Inter non difende bene perché subisce pochi gol, ma perché impedisce agli avversari di mirare in porta.

MIGLIOR DIFESA – Con il clean sheet di Inter-Verona, quella nerazzurra torna ad essere la difesa meno battuta della Serie A. 29 reti contro le 30 al passivo della Juventus, che però sette reti segnate in meno. Questo significa che l’Inter ha altre cinque giornate per chiudere con un dato migliore dell’anno scorso. Al primo anno di Antonio Conte, la retroguardia nerazzurra chiude a 36 gol subiti: riusciranno Milan Skriniar e compagni a migliorare questo trend?