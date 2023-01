Inter, la difesa conferma i progressi: più attenzione ed equilibrio! Una pecca

L’Inter contro il Napoli ha vinto e convinto con un’ottima prestazione in ogni reparto, particolarmente in difesa. La capolista infatti ha il miglior attacco della Serie A che i difensori nerazzurri hanno arginato alla perfezione. Il reparto arretrato, che nei primi tre mesi della stagione ha fatto acqua, conferma i progressi messi in mostra a dicembre

CAMBIO DI MARCIA – L’Inter di Simone Inzaghi ha battuto la capolista Napoli riaprendo la corsa scudetto e rilanciandosi in maniera forte e decisa. La distanza dalla vetta è ancora considerevole (8 punti) ma la vittoria contro la squadra di Luciano Spalletti ha messo in evidenza progressi tecnici e mentali non indifferenti. Nei primi tre mesi di stagione, infatti, ogni reparto ha mostrato diversi limiti, in particolare quello arretrato. Alessandro Bastoni ha reso poco, Milan Skriniar era il fantasma di se stesso e Stefan de Vrij ha confermato un calo evidente già l’anno scorso. Poi con l’arrivo di Francesco Acerbi, l’olandese è scivolato nelle gerarchie di Inzaghi ma i risultati stanno dando ragione al tecnico piacentino.

Inter, la difesa sta ritrovando equilibrio: Acerbi tra i migliori contro il Napoli

Anche contro il Napoli, infatti, Acerbi è stato tra i migliori in campo: l’ex Lazio ha sfornato una prestazione lucida, attenta e precisa contro avversari più che ostici. Anche Skriniar e Bastoni hanno confermato di stare meglio e soprattutto di non farsi distrarre dai rumors di mercato (in riferimento ovviamente allo slovacco). In generale il pacchetto arretrato, compreso André Onana, sta confermando di aver trovato più equilibrio come dimostrato nelle amichevoli di dicembre. L’unica pecca rimane de Vrij che al momento non è al meglio ma per recuperare terreno dovrà lavorare molto.