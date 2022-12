Inter, la coppia di attacco vive momenti opposti. Uno di ritorno ad Appiano

La coppia d’attacco dell’Inter vive momenti completamente opposti. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez si ritroveranno tra poco per ricominciare a determinare con la maglia nerazzurra, ma qual è lo stato di forma attuale dei due?

LUCE – L’Inter ha ricevuto finalmente un segnale da Lautaro Martinez ai Mondiali. L’argentino è stato l’uomo decisivo nella vittoria della squadra del Commissario tecnico Scaloni e ora si gode il momento, prima delle semifinali. L’avversario del toro sarà un altro compagno, Marcelo Brozovic. Il numero 10 di Simone Inzaghi ha ritrovato il sorriso proprio nel momento più difficile ed importante grazie ad un calcio di rigore segnato. Dagli 11 metri Lautaro Martinez ha sbagliato diverse volte lo scorso anno, ma in questa l’esito è stato differente. L’episodio può essere di quelli giusti per cambiare l’umore e la propensione al lavoro in vista delle prossime sfide. Il suo compagno d’attacco all’Inter Romelu Lukaku vive un momento opposto.

Inter, Lukaku ad Appiano Gentile

BUIO – Romelu Lukaku sta vivendo un momento totalmente buio, che dura ormai da un anno. Il 2022 è stato disastroso e si è concluso nel peggiore dei modi. Gli errori contro la Croazia rimarranno per sempre nella mente dell’attaccante, che però ha abituato nella sua carriera a reazioni sempre pronte e determinanti. La sconfitta in finale di Europa League fu uno dei tanti episodi che portò Lukaku a vincere lo Scudetto nell’anno successivo. Ora c’è bisogno proprio di una di quelle reazioni, che devono portare nuovamente l’Inter a combattere in campionato. L’attaccante belga è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile sorridente ed è pronto per riprendere la forma e giocare la partita contro il Napoli (vedi articolo). Due anni fa nello stesso periodo i nerazzurri superarono a San Siro i partenopei grazie ad un gol di Romelu Lukaku.