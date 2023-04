Inter, la classifica corta aiuta Inzaghi in campionato. Pochi punti

Simone Inzaghi ha ritrovato finalmente la vittoria con la sua Inter in campionato e i tre punti valgono più di quanto si creda. Il successo con l’Empoli permette ai nerazzurri di recuperare terreno dalle rivali.

CHAMPIONS LEAGUE – L’obiettivo è il quarto posto e dista solamente due punti per l’Inter. Il problema rimangono le tante squadre coinvolte nella lotta, ben sei contando l’Atalanta al settimo posto. Simone Inzaghi ha ritrovato il successo con l’Empoli e la situazione in classifica ora lascia qualche flebile speranza. In un weekend l’Inter ha recuperato tre punti alla Juventus, alla Lazio e alla Roma appena uscita sconfitta dal Gewiss Stadium con la squadra di Gian Piero Gasperini (vedi report). Gli impegni in Champions League e in Coppa Italia hanno influito sulle undici sconfitte in Serie A e sul cammino, ma adesso non ci sono scuse. Per preservare il futuro di questa società c’è bisogno assoluto del quarto posto, che sia dal campionato o che sia dalla massima competizione europea stessa.