Inter, la «caciara» che dà fastidio e i problemi di altri che non fanno notizia

L’Inter sta affrontando una crisi finanziaria importante che fa da contraltare allo splendido momento sportivo, coronato dal diciannovesimo scudetto. La situazione in casa nerazzurra non è unica nel panorama calcistico perché tutti i più importanti club d’Europa stanno affrontando difficoltà economiche causate dalla pandemia. Non si sa perché, però, sembra che solo Suning abbia problemi

PROBLEMI DA RISOLVERE – L’Inter ha conquistato il suo diciannovesimo scudetto con ben quattro giornate d’anticipo. La festa in casa nerazzurra continua, nonostante i problemi economici che Steven Zhang sta cercando di risolvere (QUI le ultime novità). La strada è più o meno tracciata: la proprietà è alla ricerca sia di un prestito ponte che di un accordo individuale con allenatore e giocatori per trovare una quadra in vista della prossima stagione. È stato detto tantissimo sull’Inter, cose vere ma anche cose meno vere. Giuseppe Marotta ha ribadito più volte quanto la situazione sia delicata, sottolineando sempre e comunque la serenità di tutto l’ambiente.

CACIARA – Una serenità che anche ieri è venuta fuori in maniera del tutto naturale, con quella giocosa resa dei conti tra Antonio Conte e Lautaro Martinez che – non si sa perché – è stata definita «caciara» (vedi articolo). Quasi a voler dire che l’intento di un video social sia quello di nascondere i problemi, i mal di pancia e i mugugni. Poco conta che poi anche altre importanti società di Serie A stiano cercando di posticipare gli stipendi trattando con i giocatori. Anzi, sembra quasi non fare notizia. Eppure con l’Inter le prime pagine fioccano. Stranezze piuttosto singolari.