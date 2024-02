Inter-Juventus cioè vincere 1-0 non è importante, è l’unica cosa che conta

Inter-Juventus è da sempre la partita più attesa della stagione in Italia ma quando in palio c’è probabilmente più di mezzo Scudetto lo è ancora di più. L’1-0 di San Siro fa storcere il naso a tanti ma purtroppo è sempre l’errata narrazione soggettiva a rovinare la fruizione dello spettacolo calcistico. Inzaghi contro Allegri vale più di un autogol, di un brand… e di un motto

FILOSOFIE OPPOSTE – Se uno si fermasse a giudicare una partita di calcio solo dal risultato, l’opinione sulla stessa sarebbe distorta. Una partita vinta o persa 1-0 può essere combattuta e giocata alla pari ma decisa da un gol – in questo caso addirittura da un autogol! – oppure no. Il risultato potrebbe essere bugiardo. Ed è quasi sempre così, in effetti. La prestazione, invece, non mente mai. L’1-0 di Inter-Juventus a San Siro è lo spot contro il cosidetto “corto muso” ma nessuno si vuole sforzare di farlo capire. Fa comodo così. Troppo noioso approfondire. La filosofia inzaghiana contro quella allegriana. Il calcio espresso dall’Inter di Simone Inzaghi contro il non-calcio (da qualcuno definito anche “anti-calcio” ma esagerando, ndr) della Juventus di Massimiliano Allegri, che fa discutere. Entrambi puntano al risultato ultimo ma in modo diverso. Opposto. Vincere è l’obiettivo, vincere giocando bene può essere un’ambizione, vincere giocando meglio un premio. A San Siro succede tutto ciò e anche di più. L’1-0 di Inter-Juventus porta la firma di Federico Gatti, autore dell’autogol da tre punti. Chi si ferma al tabellino vede uno 0-0 alterato da un episodio (s)favorevole. Chi decide di godere dello spettacolo calcistico, vede un’Inter di Inzaghi dominante in tutto contro una Juventus di Allegri ben organizzata per limitarne giocate e potenziali raffiche di gol. Un palo di Hakan Calhanoglu, due parate di Wojciech Szczesny, tre errori di Marcus Thuram e compagni sotto porta, tralasciando potenziali errori arbitrali: vincere 1-0 non è importante, è l’unica cosa che conta (per chi non vuole vedere). Il motto perfetto per Inter-Juventus, che è tutt’altro che una vittoria di “corto muso”.