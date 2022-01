Inter-Juventus urla a chiare lettere: Sanchez deve giocare

Impossibile parlare di Inter-Juventus senza citare Alexis Sanchez. Il cileno ha sfruttato la Supercoppa per perorare la sua causa: merita di avere spazio e giocare.

UOMO DECISIVO – La Supercoppa italiana rimarrà per sempre la gara di Alexis Sanchez. Perché eventi come un gol al minuto 120 in una finale contro la Juventus non si dimenticano. Andando oltre il fatto più evidente, il cileno si è dimostrato il più in forma degli attaccanti nerazzurri. Un fatto che era già emerso prima della sosta, quando era diventato titolare dopo l’infortunio di Correa. E proprio questo è il messaggio che emerge da Inter-Juventus: il numero 7 deve giocare.

GERARCHIE SCALATE – Per inciso, lui per primo non si è fatto problemi a dirlo nell’intervista post partita. E, finalmente, ha ragione. Sanchez è in forma. Ha qualità superiori, fornisce un apporto unico al gioco e sa anche segnare. Con gli attaccanti “titolari” decisamente poco brillanti Alexis merita di scalare le gerarchie. Il suo momento di forma va sfruttato. Anche perché a fine mese tornano le partite del Cile.

MVP – Sanchez ha fatto parlare il campo. In una situazione tesa ha dovuto fare prima e seconda punta. Si è messo a cucire il gioco con pazienza, ed è riuscito a dare all’Inter una dimensione offensiva. Poi è arrivato il gol. Al posto giusto, unico nerazzurro in area. Taglio deciso sul pallone vagante. Tocco di controbalzo, con un secondo di attesa, per mettere fuori gioco Perin, che si è dovuto buttare in anticipo vista la situazione. Una prestazione da MVP della Supercoppa. Una di quelle cose che rimangono nella memoria e nel cuore dei tifosi.