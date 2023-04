Inter-Juventus, trend stagionale da svoltare per la finale

Si avvicina il calcio d’inizio di Inter-Juventus, semifinale di ritorno della Coppa Italia in programma domani sera a San Siro. Con i nerazzurri che dovranno svoltare un trend stagionale negativo per riuscire a conquistare la finale.

SVOLTA NECESSARIA – Inter-Juventus è una vera e propria prova del nove per i nerazzurri. Nelle tre gare disputate fin qui in stagione, infatti, per la squadra di Simone Inzaghi non è ancora arrivata neanche una vittoria. In campionato sono due su due le sconfitte, con il 2-0 dell’andata a Torino e lo 0-1 di San Siro regalato dall’arbitro Chiffi dopo aver convalidato una rete viziata non da uno, non da due, ma ben da tre tocchi di mano clamorosamente non ravvisati. Poi la semifinale di andata, dove è arrivato un pareggio per 1-1 grazie al rigore allo scadere segnato da Romelu Lukaku. Adesso un nuovo Inter-Juventus, dove servirà anche tornare al gol su azione contro i bianconeri, per trovare la prima vittoria stagionale negli scontri diretti giocati contro gli uomini di Massimiliano Allegri. E per conquistare un’altra finale di Coppa Italia, la seconda dopo quella dello scorso anno.