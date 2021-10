Inter-Juventus test per la fase difensiva, soprattutto nella transizione

Inter-Juventus rappresenta un test per un ambito specifico della fase difensiva di Inzaghi. Parliamo delle coperture in transizione.

TEST PER TUTTI – Inter-Juventus sarà un test. Su più livelli. Per entrambe le squadre, ma concentriamoci sui nerazzurri. Per come ha impostato la squadra Allegri la gara di domenica mette al centro delle attenzioni di Inzaghi una specifica situazione di gioco. Parliamo della transizione difensiva.

IMPOSTAZIONE CHIARA – La Juventus, facendo un riassunto, sta ritrovando certezze puntando su difesa bassa e ripartenze. Queste sono guidate da giocatori rapidi, veloci, capaci di grandi strappi, letali nel dribbling. Abili sia a partire palla al piede che a tagliare senza. Insomma, elementi che si esaltano negli spazi aperti, dove sono liberi di saltare uomini e spezzare le linee. L’Inter quindi dovrà concentrarsi sulla copertura di questi spazi, soprattutto quando i suoi giocatori si alzeranno per impostare la manovra offensiva.

TRANSIZIONI FONDAMENTALI – Si parla molto della tenuta difensiva dell’Inter di inzaghi. Che non è quella di Conte. O almeno, di sicuro non quella degli ultimi 6-7 mesi. I nerazzurri tendono a far salire molti uomini in impostazione, lasciando appunto molti spazi alle spalle di chi pensa a giostrare la fase offensiva. A coprire fissi restano di sicuro de Vrij e Brozovic, poi per il resto si vede. Un rischio che dovrebbe essere calcolato, ma che ogni tanto va oltre. Giocando contro una squadra esperta come la Juventus, con Allegri al timone e giocatori come Chiesa, Kulusevski e Cuadrado, non ci si potranno permettere leggerezze e distrazioni. Il test è qui.