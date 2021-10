Inter-Juventus può voler dire partire da 0-1 e rischiare: Inzaghi, capito Allegri?

Inter-Juventus sarà il big match del weekend, che si preannuncia ricco di pressioni ambo le parti. I tre punti in palio, gli stessi che separano le due squadre in classifica, potrebbero essere affare da un gol e via. Capito il sistema Allegri, Inzaghi dovrà comportarsi di conseguenza

UNO A ZERO – Quattro vittorie consecutive segnando un solo gol e subendone zero iniziano a essere più di una casualità. E infatti non lo è. La Juventus di Massimiliano Allegri riparte dalla solidità difensiva. E il concetto del “minimo sforzo, massima resa” viene spiegato benissimo. Anche perché le due vittorie precedenti in Serie A sono arrivate per una lunghezza, ma avendo subito due gol (3-2 contro la Sampdoria e a La Spezia). Adesso la situazione è cambiata e forse Allegri ha finalmente registrato difesa ed equilibrio tattico in sé. Questa è la principale minaccia per l’Inter di Simone Inzaghi domenica sera a San Siro. Conoscere il punto di forza bianconero è utile nell’impostazione della partita, che non potrà non tenere conto di questo grande rischio.

Inter-Juventus, scontro tra filosofie: Inzaghi vs. Allegri

DUE APPROCCI – Dare alla Juventus di Allegri la possibilità di andare in vantaggio, quindi 0-1 nel caso di Inter-Juventus, significa consegnarsi alla squadra bianconera. La partita può iniziare e finire lì. Che sia 0-1 dopo 2′ o a 2′ dalla fine, poco importa. La Juventus oggi è in grado di giocare e soprattutto far giocare gli avversari per difendere il suo vantaggio minimo. Uno scenario che può essere stravolto solo in due modi. Il primo, scontato: giocare all’attacco come pretende Inzaghi, andando subito alla ricerca del vantaggio. E ciò può esporre l’Inter a troppi rischi. Il secondo, subdolo: adattarsi al gioco in difesa richiesto da Allegri, scombinando i piani bianconeri a Milano. Una strategia mai adottata in casa nerazzurra finora. In entrambi i casi, Inzaghi sa qual è l’unico rischio da evitare: pensare che la partita possa essere approcciata come le altre, che iniziano 0-0. Perché Inter-Juventus stavolta può davvero finire in tutti i modi, ma non 0-1.