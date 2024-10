Da Inter-Juventus preoccupazione lecita: una domanda in cerca di risposta!

Inter-Juventus si rivela la sfida dei rimpianti per la squadra di Simone Inzaghi. Il derby d’Italia accende dubbi e scatena preoccupazioni: una su tutte.

SCIVOLATA – Inter-Juventus scivola dalle mani dei nerazzurri, vicinissimi a mettere in ghiaccio una sfida avvincente e mai banale. Fino al 70′ il big match di San Siro sembrava essere ormai indirizzato verso una vittoria, conquistata di forza adoperando una contro-rimonta letale. Il secondo rigore trasformato da un Piotr Zielinski in grande forma e l’imbucata del 4-2 di un propositivo Denzel Dumfries ha donato la giusta linfa alla squadra di Simone Inzaghi, rendendola insaziabile in area di rigore. Da dopo il 50′ di Inter-Juventus, infatti, l’ex Michele Di Gregorio ha dovuto superarsi innumerevoli volte per impedire a una serie di nerazzurri di mettere in cassa forte il derby d’Italia con l’ennesimo gol.

RIMPIANTI – Dumfries, poi Marcus Thuram, e ancora Federico Dimarco, seguito da Nicolò Barella ed anche Lautaro Martinez. Questi alcuni dei nerazzurri che hanno sfiorato il quinto gol, ma anche potenzialmente il sesto e il settimo, in un momento della partita che sembrava poter finire solo in un modo: la vittoria dei Campioni d’Italia in carica. Invece, come insegnano le sfide più emozionanti, l’insidia è sempre dietro l’angolo. E quella del finale di Inter-Juventus porta il nome di Thiago Motta, che sfodera la mossa Kenan Yildiz. Il giovane, subentrato dalla panchina mette a segno la doppietta che permette ai bianconeri di accaparrarsi un punto e di far vivere ai nerazzurri la serata dei rimpianti.

Inter-Juventus

DOMANDE – Come sarebbe potuta andare a finire Inter-Juventus se tutti quei palloni indirizzati verso la porta fossero entrati? Come sarebbe finita se Simone Inzaghi avesse preso scelte diverse, magari lasciando in campo Benjamin Pavard, sostituto da Aurel Bisseck poco sul pezzo? Domande lecite, alle quali però è difficile trovare una risposta certa, anche riflettendoci con la lucidità del giorno dopo.

CONSIDERAZIONI – L’unica considerazione da fare è che tutti i rimpianti di Inter-Juventus non sono un caso, ma tali devono restare. Un caso isolato che non può ripetersi – almeno non nel breve periodo – a meno che i nerazzurri non vogliano rischiare di compromettere l’andamento della stagione, oltre che un unico risultato. Una riflessione, questa, che potrebbe considerarsi prematura, vista la lunghezza di un campionato ancora completamente aperto. Resta, però, una preoccupazione lecita, tenendo conto che, alla decima giornata, i rammarichi nerazzurri risultano più eccessivi del solito.