Inter, con la Juventus un pericolo in più: occhio agli obiettivi

Quello tra Juventus e Inter di domenica sarà uno scontro diretto già decisivo per entrambe le squadre. Per i bianconeri probabilmente ancora di più, visto che l’obiettivo Champions League è già sfumato e tutte le energie saranno ora concentrate nella lotta per lo scudetto.

OBIETTIVO SFUMATO – Con il Napoli in fuga e lo scontro diretto della prossima giornata contro l’Atalanta, Inter e Juventus sanno che quello di domenica è una sorta di treno da non mancare per entrambe. Una vittoria significherebbe rilanciarsi nella lotta scudetto e lanciare un importante segnale alle avversarie. Per la Juventus di Massimiliano Allegri una motivazione in più per non fallire arriva dalla Champions League. Quel grande obiettivo che a Torino è ufficialmente sfumato anche quest’anno. Ecco perché l’Inter domenica si troverà contro un’avversaria anche più pericolosa del solito, ben consapevole di non poter fallire anche l’obiettivo scudetto.

RECUPERO NECESSARIO – Quel che è praticamente certo è che né Inter né Juventus hanno più praticamente margine di errore in campionato. La brutta partenza costringe entrambe a dover mettere insieme un’importante fila di risultati per poter continuare a scalare la classifica e restare aggrappati al treno scudetto. Con l’Inter che dovrà anche cercare di migliorare i suoi dati in trasferta (restano ancora troppi i gol subiti lontano da San Siro) e raccogliere i primi punti da uno scontro diretto in Serie A. Un derby d’Italia, quello di domenica, che si preannuncia di fuoco. Ancor più del solito.