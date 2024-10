Inter-Juventus, Pavard e il ‘dolce ricordo’: obiettivo conferma!

Inter-Juventus sarà la nona giornata di Serie A: uno dei calciatori da seguire con maggiore interesse sarà Benjamin Pavard, autore di una prestazione impeccabile contro i bianconeri nella scorsa stagione.

L’IMPORTANZA – L’Inter ha bisogno del miglior Benjamin Pavard per fronteggiare la Juventus nella sfida di domani 27 ottobre. Il calciatore francese, che ha impiegato qualche giornata a entrare pienamente in condizione in questo inizio di stagione, si prenota per un posto da titolare nel derby d’Italia. Il calciatore tedesco Yann Bisseck è atteso da una panchina iniziale, a testimonianza di come le gerarchie in campionato siano chiare quando subentrano sfide di cartello come questa.

Pavard e la volontà di confermare quanto visto nell’ultimo Inter-Juventus

RICORDO POSITIVO – Nell’ultima sfida tra le due compagini, Pavard si è disimpegnato in maniera ottimale lungo tutto l’arco dell’incontro. Suo il salvataggio decisivo su Dusan Vlahovic nella più importante occasione avuta dai bianconeri durante la gara. Suo l’inserimento decisivo per l’autorete di Federico Gatti, arrivata dopo un’acrobazia in area con cui il francese ha provato a servire in area il connazionale Marcus Thuram. Su queste basi l’Inter ha poi consolidato il suo vantaggio sulla Juventus in classifica, certificando un dominio netto sulle inseguitrici nella stagione che ha poi condotto alla seconda stella.

LO SCENARIO – Pavard si auspica di bissare quella prestazione anche nella gara di domenica contro i bianconeri, dimostrando nuovamente la propria importanza per gli equilibri difensivi del club meneghino. L’Inter non intende prescindere dal francese per coltivare le sue ambizioni di successo anche in questa stagione. Queste ultime passano anche dall’incontro con la Juventus, una tappa importante dell’annata interista.