Inter-Juventus, novità in cabina di regia? Un’ipotesi

L’Inter fronteggerà la Juventus nella sfida di domenica 27 ottobre alle ore 18: di seguito un’ipotesi particolare per la formazione nerazzurra.

LA SFIDA – L’Inter sfiderà la Juventus in una gara dall’elevato carico di tensione. Le due compagini, distanziate di un punto in classifica, vengono da due risultati diversi nell’ultima gara di Champions League. I bianconeri arrivano dalla sconfitta nella sfida casalinga con lo Stoccarda, terminata per 0-1, mentre i nerazzurri si presentano al derby d’Italia dopo una vittoria ottenuta allo scadere contro lo Young Boys. Gli infortuni stanno sicuramente complicando la situazione per i meneghini e i bianconeri, rendendo ardua l’applicazione del turnover da parte di Simone Inzaghi e Thiago Motta.

Inter-Juventus, la soluzione per sopperire alle assenze

LE ASSENZE – L’Inter, in particolare, si trova con gli uomini contati a centrocampo. Oltre all’assenza certa di Hakan Calhanoglu, è probabile che i nerazzurri non possano contare su Kristjan Asllani. L’albanese ha avvertito un problema più serio di quello percepito inizialmente, come commentato dallo stesso Inzaghi. Ciò rende i meneghini probabilmente privi dei suoi due registi di ruolo per una sfida dall’importanza capitale.

UNA SOLUZIONE – Ecco che l’Inter, in considerazione di tali assenze, potrebbe ricorrere a un’ipotesi suggestiva. Una finora mai sperimentata dal club meneghino ma, invece, già vista in Nazionale. Si tratta della possibilità di inserire Piotr Zielinski dal primo minuto nella posizione di regista, ruolo che ha già ricoperto con la Polonia. Al momento, questa è soltanto una suggestione. Però nulla è da escludere rispetto alla soluzione prescelta dal tecnico piacentino per la cabina di regia, considerando quando Nicolò Barella sia più performante nel ruolo di mezzala.