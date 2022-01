Inter-Juventus, la Supercoppa per superare il pari in Serie A

Inter-Juventus è un’occasione per gli uomini di Inzaghi di dimostrare il percorso di crescita fatto dal pari in campionato.

PRECENDENTE DA SUPERARE – Inter-Juventus è un’occasione per i nerazzurri. In generale per tornare a vincere una finale secca. Ma nello specifico per la squadra di Inzaghi. Perché il precedente in campionato è fresco. Era fine ottobre. E anche quello va superato.

PARI TIMIDO – Era il 24 ottobre. L’Inter veniva dal 3-1 con la Lazio, il culmine del periodo più difficile di Inzaghi. C’era il rischio concreto che crollasse tutto. La sfida con la Juventus è stata giocata avendo in testa in primo luogo l’idea di non perdere. Forse una necessità in quel momento. Trovato l’1-0 infatti i nerazzurri non hanno prodotto più molto in fase offensiva. Una sorta di unicum nella stagione. Il rigore finale ha rappresentato una beffa. Cocente. Ma il mattoncino messo è servito al tecnico per portare la squadra oltre il periodo più difficile. E poi è cominciata la crescita.

CRESCITA DA DIMOSTRARE – Arrivati a questa Supercoppa l’Inter ha la possibilità di dimostrare in campo quanto tempo è passato. E quanta strada ha fatto come squadra. Vincere contro la Juventus, oltre al trofeo, permetterebbe agli uomini di Inzaghi di scalare un altro gradino di crescita. Chiudendo quella parentesi impaurita che ha portato al pari in campionato.